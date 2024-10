Il Messina in cerca di conferme sul campo dell’ambizioso Trapani (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Messina affronterà venerdì sera un’altra big del campionato di serie C. Dopo la buona prestazione ed il pareggio a reti inviolate contro la capolista Benevento, l’anticipo della 9^ giornata del girone C vedrà i giallorossi impegnati sul campo dell’ambizioso Trapani, allenato dall’ex Salvatore Messinatoday.it - Il Messina in cerca di conferme sul campo dell’ambizioso Trapani Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilaffronterà venerdì sera un’altra big del campionato di serie C. Dopo la buona prestazione ed il pareggio a reti inviolate contro la capolista Benevento, l’anticipo della 9^ giornata del girone C vedrà i giallorossi impegnati sul, allenato dall’ex Salvatore

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Messina sconfitto sul campo del Picerno - pagati a caro prezzo errori individuali - Una discreta prestazione non è bastata al Messina per evitare la sconfitta (2-0) sul campo dell’Az Picerno nel posticipo della 7^ giornata del campionato di serie C (girone C). Lunga fase di studio a inizio match con qualche sussulto su entrambi i fronti, ma nulla di rilevante. Al 23’ la... (Messinatoday.it)

L'Under 15 del Messina si presenta con sette giocatori in campo contro il Trapani - Il settore giovanile dell'Acr Messina continua a fare notizia, purtroppo in negativo. La squadra Under 15 nazionale si è presentata in campo con soli sette giocatori nella partita contro il Trapani, in programma a Santa Lucia del Mela, durata pochi minuti dopo l'infortunio occorso ad uno dei... (Messinatoday.it)

Latina subito in campo - al Francioni ecco il Messina "zemaniano" - "Non sorprende più di tanto il loro inizio campionato - esordisce Padalino nella conferenza di presentazione -, perchè lavorano già dallo scorso anno con Modica. 45, domani sera al Francioni. . I festeggiamenti per la vittoria di Avellno hanno lasciato spazio al Messina, prossimo avversario alle 20. (Latinatoday.it)