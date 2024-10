Idf, Hamas ha lanciato un drone in territorio israeliano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il portavoce dell'Idf ha annunciato che un drone lanciato dalla Striscia di Gaza è entrato in territorio israeliano. Il velivolo senza pilota è stato abbattuto, "non ci sono state vittime né danni", ha riferito l'esercito. Raramente Hamas usa droni, preferendo l'uso dei razzi. Quotidiano.net - Idf, Hamas ha lanciato un drone in territorio israeliano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il portavoce dell'Idf ha annunciato che undalla Striscia di Gaza è entrato in. Il velivolo senza pilota è stato abbattuto, "non ci sono state vittime né danni", ha riferito l'esercito. Raramenteusa droni, preferendo l'uso dei razzi.

