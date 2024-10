Ilgiorno.it - I ricordi di Raoul Bova: “Al Piccolo Teatro Strehler il mio primo spettacolo, Milano bella e internazionale”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) In ‘Don Matteo 14’, in onda dal 17 ottobre su Rai 1, in prima serata (produzione Lux Vide del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction),, noto volto del cinema e delschermo, è un prete dai grandi contrasti interiori e dalle mille sfumature. L’eclettico attore anche in questa stagione ci stupirà per la sua maestria e duttilità, riservandoci non poche sorprese. Ha interpretato diversi ruoli. Qual è quello che le è più affine? “Nel mio approccio con le storie, scopro sempre qualcosa di me nel personaggio che rivesto, la parte nascosta, che non avrei mai potuto conoscere. Ciò mi fa capire che abbiamo tante sfaccettature, per cui potremmo essere un po’ ‘Uno, nessuno e centomila’, come diceva Pirandello”.