Lanazione.it - Giornate Fai d’Autunno, la Toscana si mette in mostra

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 – Un appuntamento fisso per tutti coloro che amano visitare i luoghi più belli dellama che spesso non sono aperti al pubblico. Tornano sabato 12 e domenica 13 leFAI d'Autunno, giunte quest'anno alla loro tredicesima edizione, con ben 27 luoghi aperti in via eccezionale, in 9 province della. Tanti i luoghi d'arte, i borghi, le ville, le chiese e il patrimonio artistico e ambientale che sarà reso accessibile grazie al lavoro dei volontari e degli alunni delle scuole, chiamati "apprendisti ciceroni", che come al solito guideranno i visitatori alla scoperta di queste eccellenze del patrimonio toscano. Alcuni beni saranno disponibili solo per gli iscritti al Fai, ma la maggior parte sarà aperta a tutti.