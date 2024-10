G7 Difesa a Napoli il 19 ottobre: ci sarà la mobilitazione pro Palestina (Di giovedì 10 ottobre 2024) I manifestanti si sono presentati questa mattina in piazza Plebiscito, annunciando la mobilitazione pro Palestina per il prossimo 19 ottobre, in occasione del G7 della Difesa. I manifestanti hanno mostrato anche i fogli di via ricevuti per aver partecipato al corteo, sempre in favore della Palestina, dello scorso 5 ottobre. Fanpage.it - G7 Difesa a Napoli il 19 ottobre: ci sarà la mobilitazione pro Palestina Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) I manifestanti si sono presentati questa mattina in piazza Plebiscito, annunciando laproper il prossimo 19, in occasione del G7 della. I manifestanti hanno mostrato anche i fogli di via ricevuti per aver partecipato al corteo, sempre in favore della, dello scorso 5

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Real Madrid-Villarreal (sabato 05 ottobre 2024 ore 21 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Mbappe torna titolare - Tchouameni in difesa - Il Real Madrid ha pagato caro il derby: la bella prova del Wanda Metropolitano è stata macchiata dall’errore difensivo finale, che è costato il pareggio. Oltre i due punti lasciati all’ultimo, il Madrid ha perso Courtois per infortunio per diverse settimane e forse anche troppe energie psico-fisiche: mercoledì notte, a Lille, è apparso scarico e […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Difesa : Cdm - ‘da 4 ottobre Portolano nuovo Capo di Stato Maggiore - . L'articolo Difesa: Cdm, ‘da 4 ottobre Portolano nuovo Capo di Stato Maggiore sembra essere il primo su CalcioWeb. Roma, 17 set. Dal prossimo 4 ottobre Portolano prenderà il posto dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. (Adnkronos) – Il Cdm, su proposta del ministro Guido Crosetto, ha deliberato la nomina del generale Luciano Antonio Portolano a nuovo Capo di Stato Maggiore della Difesa. (Calcioweb.eu)

Squadra al lavoro a Rigutino : Chiosa verso il rientro con il Pontedera. Cutolo squalificato fino a ottobre. Troise ritrova Montini in difesa - Il tecnico conta sul recupero di Chiosa, che però potrebbe non essere esposto a rischi e riportato tra i convocati per la trasferta di Pontedera. Fuori ancora Damiani, mentre recupera Montini (nella foto). Intanto, lontano dagli uffici, la squadra cerca di mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive e prepara, al centro sportivo di Rigutino, il prossimo impegno contro il Legnago, una ... (Sport.quotidiano.net)