Fu il primo allenatore, aveva 85 anni. Addio a Mascolo, inventò Mennea: "Un fiore sbocciato in periferia» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Undici anni dopo Pietro Mennea, se ne è andato a 85 anni Franco Mascolo, il primo allenatore del campione di Barletta, l’uomo che scoprì e regalò all’Italia il talento della ’Freccia del sud’ per affidarlo poi alle cure di Carlo Vittori in azzurro Mascolo divenne allenatore del quattordicenne Mennea all’Avis Barletta, dopo la segnalazione del professore di educazione fisica Alberto Autorino. Diplomato all’Isef di Napoli nel 1963, Mascolo insegnava alla scuola media De Nittis e, dopo una breve parentesi nel calcio, era diventato responsabile della società di atletica di Barletta. Senza le sue cure nella fase iniziale della carriera di Mennea non sarebbero mai arrivati il record mondiale dei 200 metri in 19”72 a Città del Messico nel 1979 e la vittoria nei 200 metri a Mosca 1980. Sport.quotidiano.net - Fu il primo allenatore, aveva 85 anni. Addio a Mascolo, inventò Mennea: "Un fiore sbocciato in periferia» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Undicidopo Pietro, se ne è andato a 85Franco, ildel campione di Barletta, l’uomo che scoprì e regalò all’Italia il talento della ’Freccia del sud’ per affidarlo poi alle cure di Carlo Vittori in azzurrodivennedel quattordicenneall’Avis Barletta, dopo la segnalazione del professore di educazione fisica Alberto Autorino. Diplomato all’Isef di Napoli nel 1963,insegnava alla scuola media De Nittis e, dopo una breve parentesi nel calcio, era diventato responsabile della società di atletica di Barletta. Senza le sue cure nella fase iniziale della carriera dinon sarebbero mai arrivati il record mondiale dei 200 metri in 19”72 a Città del Messico nel 1979 e la vittoria nei 200 metri a Mosca 1980.

