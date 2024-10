Firenze, sequestrati tre chili di droga (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 – Resta alta l'attenzione dei carabinieri del comando provinciale di Firenze nel contrasto alla diffusione, in tutta la provincia, dei diversi generi di sostanze stupefacenti. In tale quadro, specifici servizi preventivi hanno permesso di arrestare in flagranza di reato, in diverse occasioni, tre persone e sequestrare 3 chili di cocaina e 1 etto di hashish. Nella serata di lunedi' 7 ottobre a Campi Bisenzio un 52enne marocchino e' stato notato scambiarsi, con fare sospetto, un pacchetto con un'altra persona, allontanatasi frettolosamente. Fermato e controllato, e' stato accertato come avesse appena ricevuto un involucro contenente circa un etto e mezzo di cocaina, gia' parzialmente suddivisa in dosi. Lanazione.it - Firenze, sequestrati tre chili di droga Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Resta alta l'attenzione dei carabinieri del comando provinciale dinel contrasto alla diffusione, in tutta la provincia, dei diversi generi di sostanze stupefacenti. In tale quadro, specifici servizi preventivi hanno permesso di arrestare in flagranza di reato, in diverse occasioni, tre persone e sequestrare 3di cocaina e 1 etto di hashish. Nella serata di lunedi' 7 ottobre a Campi Bisenzio un 52enne marocchino e' stato notato scambiarsi, con fare sospetto, un pacchetto con un'altra persona, allontanatasi frettolosamente. Fermato e controllato, e' stato accertato come avesse appena ricevuto un involucro contenente circa un etto e mezzo di cocaina, gia' parzialmente suddivisa in dosi.

