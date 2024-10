Isaechia.it - Filippo Bisciglia, torna virale un video di quando “spezzava cuori” al Grande Fratello

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nelle ultime ore ètoundi, attuale conduttore di Temptation Island, nelle vesti di concorrente delnel 2006, reality grazie al quale ha avuto modo di farsi conoscere alpubblico.fu uno dei protagonisti indiscussi dell’edizione, in cui a tenere banco fu la sua situazione amorosa., infatti, all’epoca ufficialmente fidanzato con Flora Canto, si innamorò perdutamente di Simona Salvemini, per cui ebbe un vero e proprio colpo di fulmine. I due intrapresero la loro relazione all’interno del programma, non trovando poi lo stesso fortunato riscontro una volta fuori: la loro storia d’amore si interruppe una volta usciti dal(ecco perché).