Imiglioridififa.com - eSports, KONAMI e FIFA lanciano una nuova collaborazione con FIFAe World Cup

Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024)Digital Entertainment ehanno annunciato unamondiale nel mondo degli, che prevede l’organizzazione di due edizioni dellaCup, una su console e una su mobile, entrambe incentrate sul gioco eFootball. Questa iniziativa mira a coinvolgere i giocatori di tutto il mondo, offrendo loro l’opportunità di rappresentare le proprie nazioni in una competizione globale. Le qualificazioni inizieranno il 10 ottobre, e 18 nazioni prenderanno parte alla competizione, con l’obiettivo di incoronare i primi campioni del mondoe con eFootball. Paesi come Argentina, Brasile, Francia, e Giappone saranno tra i protagonisti, con l’ambizione di portare il titolo nelle proprie terre. Questarappresenta un passo importante per l’espansione dell’calcistico e per la promozione del gioco eFootball su scala globale.