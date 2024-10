Ilveggente.it - Esonero Fonseca, ultim’ora lampo: “Dovranno rassegnarsi”

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)sull’allenatore del Milan che dopo la doppia sconfitta tra Leverkusen e Firenze è tornato in bilico Sembrava aver rimesso tutto a posto, Paulo, con la vittoria nel derby. Milan vittorioso, dopo sei stracittadine di fila perse, e una squadra che sembrava rinata dopo un avvio di stagione balbettante. Paulo(Lapresse) – Ilveggente.itE invece, dopo la sconfitta in Champions League, la seconda consecutiva contro il Leverkusen, è arrivata un’altra mazzata a Firenze con la legnata della Viola di Palladino. Ma non solo, anche una mezza presa di posizione della squadra “contro” il tecnico nei confronti del doppio calcio di rigore. Il primo lo ha tirato Theo, sbagliandolo, e la stessa sorte è capitata ad Abraham, con De Gea che li ha respinti tutte e due.