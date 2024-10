Oasport.it - Cronometro delle Nazioni 2024, i convocati dell’Italia: Guazzini guida gli azzurri

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Laandrà in scena domenica 13 ottobre a Herbiers (Francia) e rappresenta come sempre unaprove contro il tempo più prestigiose del calendario internazionale. La 42ma edizione della manifestazione sarà aperta a tutte le categorie (allieve, allievi, donne junior, juniores maschi, donne elite e under 23, professionisti) e l’Italia sarà protagonista con otto atleti. Non ci saranno però al via professionisti del Bel Paese, né tra gli uomini né tra le donne: un evento di fine stagione, il giorno dopo il Giro di Lombardia, non ha appeal per i più forti del circuito. Vedremo all’opera la junior Misia Belotti, lo junior Matteo Gabelloni, gli under 23 Samuele Alari, Luca Giaimi, Federico Savino, Davide Donati, Alessia Vigilia e Vittoria