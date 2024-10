Corso gratuito di Tedesco A1 On-line (Di giovedì 10 ottobre 2024) Perchè partecipare?Il Corso consente di acquisire competenze trasversali (SOFT SKILLS) di natura LINGUISTICA e mira a fornire le competenze basilari della lingua con riferimento alle attività di ricezione, produzione e interazione orale, scritta e online da applicare in contesti lavorativi, formativi, di relazione. Udine20.it - Corso gratuito di Tedesco A1 On-line Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Perchè partecipare?Ilconsente di acquisire competenze trasversali (SOFT SKILLS) di natura LINGUISTICA e mira a fornire le competenze basilari della lingua con riferimento alle attività di ricezione, produzione e interazione orale, scritta e onda applicare in contesti lavorativi, formativi, di relazione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le vostre competenze dopo la laurea non sono quelle che le aziende cercano? Il nostro progetto "99eLODE" vi aiuta a implementarle. Giunto alla quinta edizione - il corso di formazione e orientamento è focalizzato sulla grande scommessa dei prossimi anni : l'uso dell'Intelligenza Artificiale - Non solo le 99 finaliste, ma tutte le laureate che si candideranno impareranno molto sul lavoro di squadra, sul processo decisionale e sulla leadership grazie alle selezioni-sfide on line». «Trovare lavoro è sempre più difficile e, per diventare più interessanti agli occhi delle aziende o per lanciarsi in una propria iniziativa imprenditoriale, bisogna possedere le competenze giuste, come quelle ... (Iodonna.it)