Cobolli Gigli: “La cura Conte ha fatto benissimo in poco tempo, il Napoli può vincere lo Scudetto” (Di giovedì 10 ottobre 2024) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus. Queste le sue dichiarazioni: Cobolli Gigli sulla partita Juve-Napoli e il giro di campo di Conte? “Molto corretto. Conte è stato molto importante per la Juve sia da giocatore che da allenatore e i tifosi juventini non lo dimenticano. Il tifo così dovrebbe essere vissuto, mentre a volte viene vissuto in maniera molto diversa purtroppo. I tifosi hanno dimostrato grande civiltà e sportività”. Sulla multa alla Juventus per i biglietti lanciati al gol di Marin? Si può mai ridurre a 1000€ perché i bicchieri erano semivuoti? “Mancava solo che dicevano che era acqua o liquidi alcolici. Il tifo è la cosa fondamentale, ci ricordiamo che con il Covid era un’atmosfera da incubo. Terzotemponapoli.com - Cobolli Gigli: “La cura Conte ha fatto benissimo in poco tempo, il Napoli può vincere lo Scudetto” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni, ex presidente della Juventus. Queste le sue dichiarazioni:sulla partita Juve-e il giro di campo di? “Molto corretto.è stato molto importante per la Juve sia da giocatore che da allenatore e i tifosi juventini non lo dimenticano. Il tifo così dovrebbe essere vissuto, mentre a volte viene vissuto in maniera molto diversa purtroppo. I tifosi hanno dimostrato grande civiltà e sportività”. Sulla multa alla Juventus per i biglietti lanciati al gol di Marin? Si può mai ridurre a 1000€ perché i bicchieri erano semivuoti? “Mancava solo che dicevano che era acqua o liquidi alcolici. Il tifo è la cosa fondamentale, ci ricordiamo che con il Covid era un’atmosfera da incubo.

