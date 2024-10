Vanityfair.it - Ci si può vestire bene, spendendo poco?

Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Quanto bisogna spendere per vestirsi alla moda? E quanto per vestirsi, semplicemente,? E ancora: se vestirsi con gusto senza rischiare la bancarotta è possibile, anche se non facile, vale anche il contrario? Ovvero: ci si puòmaleuna fortuna. A tutte queste domande risponde, nella sesta puntata della seconda stagione di Modestamente - il podcast di Vanity Fair dedicato alle grandi domande della moda, curato da Federico Rocca - la stylist Viviana Volpicella