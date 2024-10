Chiara Ferragni: nuovi retroscena sul flirt segreto con Silvio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Chiara Ferragni vorrebbe ufficializzare la storia d’amore con Silvio Campara: lui è frenato. Le ultime rivelazioni Chiara Ferragni è davvero molto innamorata di Silvio Campara? Lo scoop sul flirt ha infiammato questa estate il web ma nessuno dei due si è mai veramente esposto confermando o smentendo il gossip. Stando a quanto riporta Fanpage.it, dal settimanale Oggi arriverebbe proprio la conferma della relazione dei due imprenditori. Cosa sta accadendo tra Chiara e Silvio? Leggi anche Grande Fratello, Jessica e la confessione hot su un gieffino Ecco cosa è emerso Il settimanale Oggi conferma: “Chiara sarebbe innamorata come un’adolescente alla prima cotta”. Silvio però appare molto riservato e dunque sarebbe proprio lui a frenare l’ufficializzazione della relazione con la nota imprenditrice digitale. 361magazine.com - Chiara Ferragni: nuovi retroscena sul flirt segreto con Silvio Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 10 ottobre 2024)vorrebbe ufficializzare la storia d’amore conCampara: lui è frenato. Le ultime rivelazioniè davvero molto innamorata diCampara? Lo scoop sulha infiammato questa estate il web ma nessuno dei due si è mai veramente esposto confermando o smentendo il gossip. Stando a quanto riporta Fanpage.it, dal settimanale Oggi arriverebbe proprio la conferma della relazione dei due imprenditori. Cosa sta accadendo tra? Leggi anche Grande Fratello, Jessica e la confessione hot su un gieffino Ecco cosa è emerso Il settimanale Oggi conferma: “sarebbe innamorata come un’adolescente alla prima cotta”.però appare molto riservato e dunque sarebbe proprio lui a frenare l’ufficializzazione della relazione con la nota imprenditrice digitale.

