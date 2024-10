Thesocialpost.it - Chiara Ferragni, non c’è l’accordo con Fedez sulla separazione: “Nessuna intesa su collocamento ‘paritetico’ dei figli”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Non c’è ancora alcun accordo trariguardo alla loro. A chiarirlo è l’avvocato di, Daniela Missaglia, dopo le indiscrezioni circolate recentemente: “Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in merito a un presunto e infondato‘pressoché paritetico’ dei, pur rimanendo l’impegno dei rispettivi legali di giungere a un’completa”. Leggi anche: Affari Tuoi non va in onda stasera: ecco perché e quando è prevista la nuova puntata Le voci Le voci, aggiunge Missaglia, sono “inverificate illazioni su trattative riservate ancora in corso e non divulgabili”. Nei giorni scorsi, si era parlato della possibilità chesi assumesse le spese per il mantenimento dei, con un presunto accordo secondo cui i bambini sarebbero stati con lei, mentreli avrebbe visti a weekend alterni.