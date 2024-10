Linkiesta.it - Chef e ristoratori all’opera con Azione contro la Fame

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il problema dell’insicurezza alimentare è ben lontano da essere risolto, continua ad affliggere milioni di persone in tutto il mondo, in maggior misura nei Paesi territorio di guerra o lotta civile, come nel caso del Sudan o della Striscia di Gaza, così come in quelli colpiti da carestia, crisi climatiche e povertà diffusa, ma anche nei Paesi più ricchi esiste una parte della popolche deve fare i conti con ristrettezze economiche e difficoltà alimentari. Sono ventuno milioni le persone aiutate ogni anno dala, l’organizzumanitaria internazionale che da quarantacinque anni si impegna per garantire a ogni persona il diritto a una vita libera dallae dalla malnutrizione. Il suo operato copre 56 diversi Paesi, dove collabora con le comunità locali a favore di bambini e adulti malnutriti fornendo loro sia cibo e acqua che salute e form