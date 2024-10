Castello Torre a Decima, incontro giunta-proprietari (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’amministrazione comunale di Pontassieve ha ricevuto in Sala delle Eroine Von Lee, chairman di Expand Group, proprietario del Castello di Torre a Decima, in un incontro che ha seguito il sopralluogo relativo al progetto di recupero del Castello, realizzato con gli stessi nuovi proprietari qualche mese fa. Anche in questa occasione sono stati discussi i criteri di riqualificazione e recupero per un intervento che farà tornare fruibile uno degli immobili storici e di maggior pregio del territorio comunale. La base del recupero sarà un intervento di rigenerazione dell’ecosistema agricolo esistente, che interesserà non soltanto il Castello, ma l’intera tenuta . "Un progetto bello e ambizioso – ha detto il sindaco Carlo Boni – che prevede la rigenerazione degli immobili presenti e dell’intera area dal punto di vista agricolo e ambientale a partire proprio dal Castello. Lanazione.it - Castello Torre a Decima, incontro giunta-proprietari Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’amministrazione comunale di Pontassieve ha ricevuto in Sala delle Eroine Von Lee, chairman di Expand Group,o deldi, in unche ha seguito il sopralluogo relativo al progetto di recupero del, realizzato con gli stessi nuoviqualche mese fa. Anche in questa occasione sono stati discussi i criteri di riqualificazione e recupero per un intervento che farà tornare fruibile uno degli immobili storici e di maggior pregio del territorio comunale. La base del recupero sarà un intervento di rigenerazione dell’ecosistema agricolo esistente, che interesserà non soltanto il, ma l’intera tenuta . "Un progetto bello e ambizioso – ha detto il sindaco Carlo Boni – che prevede la rigenerazione degli immobili presenti e dell’intera area dal punto di vista agricolo e ambientale a partire proprio dal

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Notte dei ricercatori - la Torre del Castello illuminata per 'Ferrara delle scienze' - Nella giornata di giovedì 27, Ferrara si prepara a illuminarsi e farsi illuminare in occasione dell'edizione 2024 della Notte dei ricercatori, che si svolgerà in contemporanea in tutta Europa. Un'iniziativa sostenuta dalla Commissione Europea per avvicinare cittadini e cittadine alla scienza e... (Ferraratoday.it)

Sostegno al castello di Pianetto. Un investimento di 180mila euro per mettere in sicurezza la torre - Nei secoli successivi perse progressivamente di importanza e fu abbandonato. Ringrazio perciò il sindaco Francesca Pondini e la giunta per questo primo importante passaggio". Ho sempre desiderato questo momento ovvero che si torni a fruire del castello, rimetterlo in luce e in sicurezza. Un intervento atteso da decenni dopo che il medievale maniero – ben visibile dalla Bidentina – era diventato ... (Ilrestodelcarlino.it)

Firenze - sequestrati 41 milioni a imprenditore russo : tra i beni c’è anche il castello di Torre del Gallo - Ma tra i beni sequestrati per corruzione al magnate russo indagato per corruzione da Kiev, c’è anche il castello della Torre del Gallo, imponete villa a Pian de Giullari che domina l’intera città di Firenze. Probabilmente sarebbe passato in sordina come tanti altri. Alekszej Fedoricsev è stato raggi . (Ilgiornaleditalia.it)