Carrara tra i cinque comuni candidati al ruolo di capitale italiana dell'arte contemporanea 2026

"Carrara ha tutte le carte in regola per poter ambire a questo prestigioso riconoscimento". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha commentato la notizia dell'inserimento di Carrara tra i cinque comuni candidati al ruolo di capitale italiana dell'arte contemporanea 2026. "Con il suo marmo, con il suo genio creativo, con tutte le potenzialità che continua a esprimere, Carrara può dare piena continuità a quel patrimonio artistico che ha reso meravigliosa e unica la nostra terra in passato e che può mantenerla fortemente attrattiva anche nel futuro: non a caso il progetto con cui concorre ha per titolo "Carrara – da 2000 anni contemporanea". "Spero che questo progetto possa raggiungere questo importante obiettivo per dare un ulteriore slancio alla promozione dell'arte contemporanea, che è elemento centrale nelle politiche culturali della nostra regione".

