CANALE 5 FESTEGGIA IO CANTO: "OTTIMI ASCOLTI, PICCHI DEL 23%. GERRY UNO DI FAMIGLIA" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Debutto vincente su CANALE 5, sottolinea una nota Mediaset con le dichiarazioni del direttore Scheri, per "Io CANTO Generation", il talent show condotto da GERRY Scotti. Lo show è leader della prima serata con 2.458.000 spettatori e il 18.13% di share, che sale al 21.33% sul target 15-34enni. Un successo confermato da PICCHI di oltre 3.560.000 spettatori e del 23% di share. Il direttore di CANALE 5 Giancarlo Scheri: Da più di 40 anni entra nelle case degli italiani e per i telespettatori è uno di FAMIGLIA. Eppure, a ogni debutto ha ancora l'entusiasmo di un ragazzo: è il "nostro" GERRY Scotti! Anche ieri sera, nella prima puntata della nuova edizione di "Io CANTO Generation", ha portato sul palco la sua empatia, la sua simpatia e la sua capacità – unica – di entrare in sintonia con tutti. GERRY, ancora una volta, ha guidato con maestria un meraviglioso gioco di squadra.

Io Canto Generation 2024 - il cast : concorrenti e giudici (giuria) del talent show di Canale 5 - Scopriamo insieme il cast, i giudici e i concorrenti di Io Canto Generation 2024. Io Canto Generation 2024, il cast: concorrenti, capitani, capisquadra, giudici (giuria) del talent show di Canale 5 con Gerry Scotti Qual è il cast di Io Canto Generation 2024? Tante novità per lo show di Gerry Scotti che torna in prima serata su Canale 5 dal 9 ottobre 2024 alle ore 21. (Tpi.it)

Io Canto Generation : la nuova edizione con Gerry Scotti su Canale 5 - In ogni puntata, sfida dopo sfida, verrà stilata una classifica determinata dai voti dei giudici che potrà essere ribaltata dalle preferenze del voto del pubblico in studio. In veste di giurati tornano Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi a cui si aggiunge, nel nuovo ruolo, Iva Zanicchi. (Tpi.it)

IO CANTO GENERATION : NUOVA EDIZIONE SU CANALE 5 CON DUE NEW ENTRY E TANTA MUSICA - Mercoledì 9 ottobre, in prima serata su Canale 5, al via la nuova edizione di “Io Canto Generation”, il talent show condotto da Gerry Scotti. . In ogni puntata, sfida dopo sfida, verrà stilata una classifica determinata dai voti dei giudici che potrà essere ribaltata dalle preferenze del voto del pubblico in studio. (Bubinoblog)