Camion prende fuoco sull’autostrada A1, 6 chilometri di coda tra Reggio Emilia e il Brennero (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'incendio si è verificato tra il casello di Reggio Emilia e il bivio A22 Modena-Brennero, all’altezza del chilometro 147. Il Camion è fermo e il traffico è deviato su una sola corsia. Fanpage.it - Camion prende fuoco sull’autostrada A1, 6 chilometri di coda tra Reggio Emilia e il Brennero Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'incendio si è verificato tra il casello die il bivio A22 Modena-, all’altezza del chilometro 147. Ilè fermo e il traffico è deviato su una sola corsia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Camion fuori strada in tangenziale a Reggio Emilia : traffico bloccato in direzione Parma - Sul luogo anche la polizia locale che ha regolato il traffico durante i lavori di rimozione del veicolo. La viabilità è tornata regolare dopo ore. Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco del comando di via della Canalina per un’opera di prevenzione dato che dalla motrice è uscito del fumo e il mezzo ha perso olio sull’asfalto. (Ilrestodelcarlino.it)

Incidente sull'autostrada Salerno Reggio-Calabria - camion sulle auto : chi sono i due morti Wilma Fezza e Mario Valiante - È di 2 morti e 5 feriti il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria all'altezza di Eboli. Un tir si è ribaltato,... (Ilmattino.it)