Brianza a stelle e strisce Monza provincia d’America Gabelli tratta con Fininvest

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Si chiama Mario Joseph, ha 82 anni, è nato a New York ma di origini italiane, ed è il fondatore della Gamco Investors, società che gestisce un asset per 31 miliardi di dollari. È il suo l’ultimo nome come possibile nuovo investitore del, per cui, di proprietà dei Berlusconi e azionista al 100% del club biancorosso, ha avviato dialoghi riguardanti l’ingresso di nuovi partner a supporto del progetto brianzolo, in seguito alla morte del presidente Silvio Berlusconi. "Non commentiamo i singoli nomi. Ci sono conversazioni in corso con vari partner potenziali, in nessun caso però siditive in fase avanzata - così un portavoce del Biscione -. L’intenzione diresta quella di individuare partner insieme ai quali portare avanti lo sviluppo della società".