Borsa | l' Europa parte calma Londra +02%

Borsa: l'Europa parte calma, Londra +0,2% (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mercati azionari del Vecchio continente piatti: in apertura la Borsa migliore è quella di Londra che sale dello 0,2%, seguita da Madrid in crescita dello 0,1%. Invariata Amsterdam, in calo dello 0,1% Parigi e Francoforte. Quotidiano.net - Borsa: l'Europa parte calma, Londra +0,2% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mercati azionari del Vecchio continente piatti: in apertura lamigliore è quella diche sale dello 0,2%, seguita da Madrid in crescita dello 0,1%. Invariata Amsterdam, in calo dello 0,1% Parigi e Francoforte.

Borsa : Europa positiva in chiusura - Parigi +0 - 52% - Londra +0 - 65% - Borse europee positive in chiusura. Parigi ha guadagnato lo 0,52% a 7.560 punti, Londra lo 0,65% a 8.243 punti e Francoforte lo 0,99% a 19.254 punti. Più cauta Madrid, che ha chiuso poco sopra la parità (+0,07% a 11.043 punti). (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa parte in negativo - Londra -1% - Mercati azionari del Vecchio continente deboli in partenza di giornata: la Borsa peggiore è quella di Parigi che scende dell'1,1%, con Londra in calo di circa un punto percentuale. In ribasso anche Amsterdam (-0,8%), con Madrid negativa dello 0,6% e Francoforte dello 0,5%. (Quotidiano.net)