Attacco basi italiane in Libano a sinistra scatta lo sciacallaggio | Vergogna il governo chiarisca

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Come soldati ben addestrati “al pericolo” le sinistre scatenato il puntuale processo preventivo alMeloni a poche ore dall’israeliano al quartier generale dell’Unifil in, dove è presente un notevole contingente italiano. Il ministro della Difesa ha immediatamente convocato d’urgenza l’ambasciatore israeliano e fatto il punto con la stampa per riferire, la premier Meloni, in stretto contatto con la Difesa, ha telefonato i nostri soldati assicurando massimo impegno. Ma non basta. Il Pd è tra i primi a dare fuoco alle polveri. E dire che Crosetto non è stato affatto tenero con Tel Avis, “non prendiamo ordini da Israele” e ancora “gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane contro la base 1.31 potrebbero costituire un crimine di guerra e una violazione del diritto internazionale non giustificata”, ha detto.