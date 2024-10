Atp Shanghai, Machac batte Alcaraz: semifinale con Sinner (Di giovedì 10 ottobre 2024) Impresa di Tomas Machac al torneo di Shanghai. Il 24enne ceco, numero 30 del seeding, ha superato in due set, con il punteggio di 7-6(5) 7-5, in 1 ora e 5 minuti, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero tre del tabellone, e affronterà Jannik Sinner per un posto in finale. Machac, seconda vittoria in dieci partite contro un Top 10 Machac diventa il secondo ceco a raggiungere la semifinale di un Masters 1000 nel 2024 dopo Jiri Lehecka a Madrid. Contro Alcaraz, ha firmato la seconda vittoria in dieci partite contro un Top 10 sul duro dopo quella ottenuta su Rublev, allora numero 6, quest’anno al secondo turno a Miami. Allora arrivò fino ai quarti di finale, fermato da Jannik Sinner. Sabato proverà a prendersi la sua rivincita. Lapresse.it - Atp Shanghai, Machac batte Alcaraz: semifinale con Sinner Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Impresa di Tomasal torneo di. Il 24enne ceco, numero 30 del seeding, ha superato in due set, con il punteggio di 7-6(5) 7-5, in 1 ora e 5 minuti, lo spagnolo Carlos, numero tre del tabellone, e affronterà Jannikper un posto in finale., seconda vittoria in dieci partite contro un Top 10diventa il secondo ceco a raggiungere ladi un Masters 1000 nel 2024 dopo Jiri Lehecka a Madrid. Contro, ha firmato la seconda vittoria in dieci partite contro un Top 10 sul duro dopo quella ottenuta su Rublev, allora numero 6, quest’anno al secondo turno a Miami. Allora arrivò fino ai quarti di finale, fermato da Jannik. Sabato proverà a prendersi la sua rivincita.

