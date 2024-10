Arabia Saudita serataccia per Mancini | il presidente della Federcalcio saudita chiede scusa i tifosi vogliono l’esonero

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Serata da dimenticare per l’e Roberto, usciti sconfitti dal big match contro il Giappone nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. A Jeddah è arrivato il primo ko di questa fase per la Nazionale, sconfitta per 2-0 dai nipponici che ora sono da soli in testa alla classifica. Nell’immediato post-gara Yasser Al-Meshal,, in un’intervista ai media ha chiestoai, parlando di una prestazione non malvagia, ma anche di una sconfitta che reputa dolorosa. Sui social, intanto, il popolova contro l’ex ctNazionale italiana, invocando a gran voce un cambio in panchina: “La nostra Nazionale non può avere successo con questo allenatore”, “Se cambiamo allenatores subito forse riusciamo a qualificarci ai Mondiali”, “Il nostro allenatore è un idraulico” e ancora tanti altri messaggi di questo tenore.