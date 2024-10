Tvplay.it - Andrea Agostinelli e quella tragedia inaccettabile, quando la morte colpisce il calcio

(Di giovedì 10 ottobre 2024), ex talent di TvPlay, ha raccontato uno dei momenti più difficili della sua vita,lacolpì il. Fu sicuramente un momento molto difficile da accettare che l’uomo ricorda ancora oggi tanti anni dopo quanto accaduto.(TvPlay.it)nasce ad Ancona il 20 aprile del 1957 e cresce nelle giovanili della Lazio per esordire in Serie A nel 1975. È un centrocampista dotato di buone caratteristiche individuali, abile a velocizzare la manovra,necessario, e a cambiare passo in mezzo al campo se c’era anche di portare la giusta quantità di legna. Nel 1979 inizia a girare in prestito un anno a Napoli e poi alla Pistoiese sempre in Serie A. Nella stagione 1981 viene ceduto al Modena, scendendo addirittura in C1 ma riconquistandosi subito la B passando all’Atalanta un anno dopo.