Allarme a Latina, fuga di gas in strada: evacuato il liceo Grassi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una fuga di gas in strada, in un cantiere all'altezza di via Sant'Agostino, ha sprigionato in aria una nuvola giallastra. Il punto in cui è registrata la perdita di gas dal sottosuolo si trova proprio di fronte al liceo scientifico Grassi, che è stato dunque immediatamente evacuato. Gli Latinatoday.it - Allarme a Latina, fuga di gas in strada: evacuato il liceo Grassi Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Unadi gas in, in un cantiere all'altezza di via Sant'Agostino, ha sprigionato in aria una nuvola giallastra. Il punto in cui è registrata la perdita di gas dal sottosuolo si trova proprio di fronte alscientifico, che è stato dunque immediatamente. Gli

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bimbo ritrovato scalzo e in lacrime per strada : era in fuga dal papà violento - Il 37enne, che in quell’occasione venne indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ieri infine è comparso davanti ai giudici del Tribunale di Rimini riuniti in seduta collegiale, dove è iniziato il processo con la prima udienza istruttoria. Scoperto dai militari del settimo reggimento Vega durante il servizio di ’Strade Sicure’ quando a Rimini il ragazzino è stato ... (Ilrestodelcarlino.it)

Assalto a un portavalori sulla Statale : la vigilanza spara e mette in fuga i banditi. Strada bloccata - Un assalto a un furgone portavalori è stato sventato questa mattina lungo la statale 16 bis, all'altezza di Canne della Battaglia, nella Bat, nel tratto che collega Barletta a Margherita... (Quotidianodipuglia.it)

Torino - uccide l’ex moglie in strada poi tenta la fuga : il figlio 13enne lo insegue e lo fa arrestare - A inseguirlo per evitare che si allontanasse, il figlio 13enne della vittima. Un uomo di 48 anni è stato arrestato per l'omicidio dell'ex moglie 34enne. La donna è stata uccisa in strada a Torino durante la notte. Continua a leggere . Il killer ha tentato la fuga, ma è stato presto rintracciato e fermato dai carabinieri. (Fanpage.it)