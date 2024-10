Zonawrestling.net - AEW: Hollywood MJF si guadagna un altro ruolo al cinema

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il campione AEW più longevo di sempre nel mese di settembre è stato impegnato sul set di Happy Gilmore 2, film in uscita nel 2025 che vede la partecipazione dell’attore Adam Sandler e del cantante Bad Bunny, figura molto conosciuta ai fan di wrestling per la sua partecipazione a diversi match in WWE. Fightful Select ha appena riferito che la parte di MJF non sarà marginale ma centrale nella storia del film,che secondo il sito potrebbe svoltare la carrieratografica di Maxwell. Ma le notizie in merito per il The Devil Himself non si fermano qui, sempre Fightful riferisce che il 28enne si è assicurato anche uncameo in un film che comprende gli attori Ron Pearlman e Justin Long.