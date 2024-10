Ilrestodelcarlino.it - Addio alla dottoressa Mariani, medico d’altri tempi

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il suo profilo che si staglia dporta aperta dell’ambulatorio, mentre consegna al paziente la ricetta dopo averlo ascoltato, visitato, condiviso, aiutato come sa fare undi famiglia per vocazione. Se n’è andata con volo d’angelo laMariella, deceduta a 72 anni martedì tra l’affetto dei famigliari e, spiritualmente, delle migliaia di pazienti che ha assistito con amore senza limiti. Laureata in medicina e chirurgia nel 1983 all’università di Bologna, laha esercitato per oltre trent’anni comedi medicina generale a Pesaro, nel suo ambulatorio di piazza Redi, finopensione anticipata di alcuni anni fa.