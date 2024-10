Strumentipolitici.it - 9 Ottobre 2024 – Strage ad Haiti, 109 morti e oltre 40 feriti a causa di un blitz di una gang

Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La violenta aggressione di unala scorsa settimana nella località di Pont-Sondè, in, ha provocato 109quaranta. Nella notte tra il 3 e il 4, i membri di una banda armata hanno sparato con fucili automatici contro gli abitanti di questa località. Un Airbus A350 della Turkish Airlines, partito da Seattle e diretto a Istanbul è stato costretto a un atterraggio di emergenza a all’aeroporto John F. Kennedy di New York, dopo che il comandante è morto a bordo. Almeno 15 persone sono state uccise in un attacco israeliano all’ospedale Al-Yemen Al-Saeed nel campo profughi di Jabaliya a Gaza. Attualmente i militari francesi stanno addestrando 2.300 soldati ucraini, con attrezzature che utilizzeranno in missione. A rilevare che la brigata Anne a Kiev sarà addestrata da Parigi direttamente il presidente Macron.