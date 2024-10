Ilrestodelcarlino.it - Verso le Regionali. Si scaldano i civici: un comitato per la Ugolini

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nasce a Forlì ilcivico a favore di Elena, candidata presidente alla Regione Emilia-Romagna per il centrodestra alle prossime elezioni del 17 e 18 novembre. La decisione è nata dopo alcuni incontri: "La convinzione nasce dal giudizio estremamente positivo che ciascuno dei partecipanti ha espresso sulla candidatura civica di Elena– spiegano i referenti delpresieduti da Giovanna Tassinari, docente –. Una candidatura responsabile, competente e autorevole in grado di dare all’Emilia-Romagna quelle linee di governo che portino a un profondo cambiamento alla guida politica della nostra regione. Senza rinnovamento non si può arrestare il declino iniziato già da qualche anno". Il, composto da cittadini forlivesi e cesenati, di cui fa parte anche l’ex capogruppo di Forza Italia a Forlì, Lauro Biondi, assicura la propria natura civica e pluralista.