USA: Uragano “Milton” spaventa lo stato, fuga di massa dalla Florida (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con venti che raggiungono i 230 chilometri all’ora, l’Uragano Milton minaccia la Florida. Tampa Bay è in pericolo: più di un milione di persone in fuga La Florida è in stato di massima allerta mentre l’Uragano Milton si avvicina minaccioso, portando con sé venti che soffiano fino a 230 km/h. Il fenomeno atmosferico ha nel mirino l’area di Tampa Bay, una regione densamente popolata e in rapida crescita, ma anche una delle più vulnerabili degli Stati Uniti alle inondazioni costiere. Di fronte alla gravità della situazione, le autorità hanno ordinato l’evacuazione di oltre un milione di residenti, e il presidente Joe Biden ha deciso di rimandare il suo viaggio in Germania e Angola per seguire da vicino gli sviluppi. Puntomagazine.it - USA: Uragano “Milton” spaventa lo stato, fuga di massa dalla Florida Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con venti che raggiungono i 230 chilometri all’ora, l’minaccia la. Tampa Bay è in pericolo: più di un milione di persone inLaè indi massima allerta mentre l’si avvicina minaccioso, portando con sé venti che soffiano fino a 230 km/h. Il fenomeno atmosferico ha nel mirino l’area di Tampa Bay, una regione densamente popolata e in rapida crescita, ma anche una delle più vulnerabili degli Stati Uniti alle inondazioni costiere. Di fronte alla gravità della situazione, le autorità hanno ordinato l’evacuazione di oltre un milione di residenti, e il presidente Joe Biden ha deciso di rimandare il suo viaggio in Germania e Angola per seguire da vicino gli sviluppi.

