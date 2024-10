Usa, la proposta del Dipartimento di giustizia: «Smembriamo Google» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti sta valutando azioni significative per contrastare il monopolio di Google nel settore delle ricerche online. In un documento depositato in tribunale, si sono ipotizzati rimedi strutturali, tra cui la possibilità di scorporare alcune attività dell’azienda. Tra le misure proposte, si è evidenziata la possibilità di forzare la vendita di prodotti legati a Chrome, Android e Play Store, utilizzati dal colosso tecnologico per mantenere il suo controllo nel mercato attraverso l’acquisizione dei dati. La condotta di Google, ormai oggetto di preoccupazione internazionale, secondo gli Usa avrebbe danneggiato diversi mercati strategici per la vita quotidiana degli americani. Lettera43.it - Usa, la proposta del Dipartimento di giustizia: «Smembriamo Google» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildidegli Stati Uniti sta valutando azioni significative per contrastare il monopolio dinel settore delle ricerche online. In un documento depositato in tribunale, si sono ipotizzati rimedi strutturali, tra cui la possibilità di scorporare alcune attività dell’azienda. Tra le misure proposte, si è evidenziata la possibilità di forzare la vendita di prodotti legati a Chrome, Android e Play Store, utilizzati dal colosso tecnologico per mantenere il suo controllo nel mercato attraverso l’acquisizione dei dati. La condotta di, ormai oggetto di preoccupazione internazionale, secondo gli Usa avrebbe danneggiato diversi mercati strategici per la vita quotidiana degli americani.

