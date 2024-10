Romadailynews.it - Un parco per il “Barone” a Trigoria

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giallo-rosso e lealtà e saggezza, sono i colori e i tratti distintivi della vita e della carriera di Nils Liedholm, calciatore e allenatore del secondo scudetto della Roma. In totale, la leggenda del calcio ha collezionato 322 panchine in giallorosso, vincendo anche tre Coppe Italia. Soprannominato il “”, Liedholm, prima degli anni d’oro giallorossi ha disputato anche sette stagioni nel campionato di calcio svedese, dal 1942 al 1949, per poi trasferirsi in Italia, al Milan, dove ha concluso la sua attività agonistica nel 1961, totalizzando 359 presenze e 81 gol. In occasione di quello che sarebbe stato il suo 102° compleanno il Comune di Roma ha reso omaggio a Nils Liedholm, leggendaria figura della storia del calcio, intitolandogli un