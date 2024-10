Un altro lunedì (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per la nuova stagione teatrale Scighera propone uno spettacolo intenso, nel quale si alternano momenti di leggerezza e di tensione, di paradossale comicità e d’intensa comunicazione.Un altro lunedì è un testo nato a partire dalle testimonianze di dodici donne imprenditrici; i loro racconti Milanotoday.it - Un altro lunedì Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per la nuova stagione teatrale Scighera propone uno spettacolo intenso, nel quale si alternano momenti di leggerezza e di tensione, di paradossale comicità e d’intensa comunicazione.Unè un testo nato a partire dalle testimonianze di dodici donne imprenditrici; i loro racconti

