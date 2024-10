Tragedia a Sant'Angelo dei Lombardi: l'ultimo addio a Giacomo Amoroso De Respinis (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Oggi Sant'Angelo dei Lombardi dà l'ultimo saluto a Giacomo Amoroso De Respinis, il 24enne deceduto nel tragico incidente stradale avvenuto domenica scorsa, poco prima dell'alba, in contrada Cerrete, nel territorio di Lioni. La cerimonia funebre si terrà presso il centro di comunità del paese Avellinotoday.it - Tragedia a Sant'Angelo dei Lombardi: l'ultimo addio a Giacomo Amoroso De Respinis Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Oggideidà l'saluto aDe, il 24enne deceduto nel tragico incidente stradale avvenuto domenica scorsa, poco prima dell'alba, in contrada Cerrete, nel territorio di Lioni. La cerimonia funebre si terrà presso il centro di comunità del paese

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sant'Angelo dei Lombardi in lutto per la tragica scomparsa di Giacomo De Respinis - L'amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi ha espresso profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Giacomo De Respinis e ha rivolto un messaggio di speranza per il recupero di Sofia, augurandosi che la giovane possa presto riabbracciare i suoi cari. . . In una nota ufficiale, il ... (Avellinotoday.it)