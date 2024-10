Tvpertutti.it - Temptation Island, Lino Giuliano contro Bisciglia: «Mi ha trattato malissimo»

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ieri è andata in onda la quinta puntata die, tra i momenti più concitati, c'è stato sicuramente il falò di confronto tra Anna e Alfred (QUI quello che è successo). Dopo la messa in onda di tale blocco,, ex concorrente della trasmissione, è intervenuto sui social per lanciare una stoccata al vetrioloFilippo. Il ragazzo è stato decisamente duro nei riguardi del conduttore del reality show, in quanto lo ha accusato di non essere coerente e di trattare in modo diverso le persone che partecipano alla trasmissione in base al suo grado di simpatia. L'ex di Alessia Pascarella, poi, ha svelato anche dei retroscena in merito al loro ultimo indurante lo show.