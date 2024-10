Bergamonews.it - Supercoppa, ecco le date: Inter-Atalanta il 2 gennaio, poi Juve-Milan. La finale all’Epifania

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si disputerà in Arabia Saudita, per la quinta volta nella storia, laItaliana, denominata “EA Sports FC Supercup”. Come per le grandi Leghe professionistiche americane anche la Lega Serie A, già dal 1993, esporta e promuove all’estero il proprio brand. LaItaliana, infatti, si è disputata quattro volte in Arabia Saudita e in Cina, due volte negli Stati Uniti e in Qatar e una volta in Libia. La 37a edizione del Torneo si svolgerà a Riyadh e come lo scorso anno si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due semifinali ad eliminazione diretta (2 – 32025) e lail 62025. In campo i campioni d’Italia 2023/2024, l’, la vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024, lantus, la seconda classificata in Campionato nella stagione 2023/2024, il, e la finalista dell’ultima Coppa Italia, l’