Su Netflix ‘Inganno’ Monica Guerritore contro i tabù del sesso over 60

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Non mi sembra così scandaloso che una donna di 60 anni, come lo sono io, abbia una relazione con un ragazzo molto più giovane di lei. Quello che è scandaloso è raccontarlo con infingimenti”. Cosìall’Adnkronos, in occasione della presentazione di, la nuova serie– disponibile da oggi, 9 ottobre – in cui l’attrice interpreta Gabriella, una 60enne madre di tre figli e proprietaria di un prestigioso hotel in Costiera Amalfitana. La vita non sembra riservarle più molte sorprese, finché non incontra Elia, interpretato da Giacomo Gianniotti: un ragazzo affascinante, ma anche ambiguo e misterioso. Nonostante la differenza di età, Gabriella si riscopre donna, amante e per Elia è pronta a mettere in gioco tutto, anche il rapporto con i figli e la loro eredità.