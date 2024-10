Oasport.it - Sinner-Medvedev, un nuovo capitolo della saga: l’azzurro vuole pareggiare i conti a Shanghai

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) In arrivo ilXIV. Per la quinta volta in stagione, Jannike Daniilsi affronteranno nel massimo circuito internazionale e a(Cina) sarà in palio l’accesso alle semifinali del Masters1000. L’altoatesino ha sconfitto in due parziale lo statunitense Ben Shelton e lo stesso ha fatto il russo, opposto al greco Stefanos Tsitsipas. Un avversario che Jannik conosce piuttosto bene e per diverso tempo è stato un vero e proprio enigma. Se si considerano, infatti, i primi sei scontri diretti l’altoatesino è sempre uscito sconfitto. Dalla Finale di Pechino dell’anno scorso le cose sono cambiate e nei sette match che si sono disputati, il nostro portacolori ne ha vinti sei. Di conseguenza, nel computo complessivo dei precedenti il moscovita guida 7-6. PRECEDENTI(6-7) US Open Hard (1)B.