Sinner conquista i quarti e sfida Medvedev per le semifinali | Sono pronto a tutto Ogni giorno

La marcia trionfale di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shangai prosegue, senza dare tregua agli avversari. Il tennista azzurro, che ha sconfitto in due set Ben Shelton ai quarti di finale, domani (10 ottobre ndr) affronterà Daniil Medvedev per l'accesso alle semifinali. Il 23enne campione azzurro, reduce dalla finale persa a Pechino contro Carlos Alcaraz, e alle prese con il ricorso presentato dalla Wada per il caso doping, non ha intenzione di fermarsi: «Shelton ha giocato quasi solo prime palle, la partita è stata difficilissima», ha dichiarato a caldo l'altoatesino. «Nella parte finale ho avuto più aggressività – ha quindi aggiunto – soprattutto nel tie-break. E Sono fiducioso per il proseguo del torneo. Sono contento del livello che Sono riuscito a raggiungere, e di aver giocato ancora una volta.

Sinner ancora ai quarti di un Masters 1000 nel 2024 : non accadeva da 6 nel circuito – Il dato - Jannik Sinner è diventato indomabile. . Dal 2014, sono stati diversi gli interpreti che hanno eguagliato questo traguardo: – 2018: Zverev (7) – 2017: Nadal (7) – 2016: Djokovic (7), Raonic (7) – 2015: Berdych (8), Djokovic (8), Murray (7), Nadal (7) – 2014: Federer (7), Ferrer (7), Raonic (7) Questi, dunque, tutti i tornei in cui l’altoatesino ha raggiunto almeno i quarti di finale della ... (Ilfattoquotidiano.it)