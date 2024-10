Lanazione.it - "Siamo inascoltati". Protesta la sanità

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Solo pochi anni fa, quando la pandemia ci costringeva nelle nostre case e, in molte di quelle case, è entrata, erano chiamati eroi, gli infermieri e il personale sanitario che, però, passati gli anni sembrano invece "essere tornati nel dimenticatoio", come scritto e dichiarato dai sindacati Coina e Fsi-Usae, proclamato lo stato di agitazione per tutta l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e la convocazione dal Prefetto per il prossimo 11 ottobre. Una decisione, diretta per i diritti dei lavoratori, ma anche per cercare di rivalorizzare i servizi offerti alla cittadinanza e garantire cure migliori e più sicure, che arriva dopo la mancata risposta dell’Azienda alle richieste avanzata nelle note precedenti.