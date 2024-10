Serie A | L’Italia segue Tebas: carcere per ‘pirati’ del calcio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: El deporte europeo sigue avanzando para acabar con el fútbol de manera gratuita. Las empresas privadas que manejan los espectáculos deportivos continúan dando pasos en su lucha frontal contra la piratería y los que retransmitan sus partidos de manera ilícita. Si ya Javier Tebas anunció multas de 450 euros para los que lo hagan en España, por Italia la cosa aún va a más. La Cámara de Diputados y el Senado de la República italiana aprobaron este miércoles la nueva ley antipiratería, especialmente dirigida al fútbol, que establece que los responsables de las teleoperadoras podrán entrar un año en prisión en caso de no denunciar contenido ilegal en sus servidores. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: El deporte europeo sigue avanzando para acabar con el fútbol de manera gratuita. Las empresas privadas que manejan los espectáculos deportivos continúan dando pasos en su lucha frontal contra la piratería y los que retransmitan sus partidos de manera ilícita. Si ya Javieranunció multas de 450 euros para los que lo hagan en España, por Italia la cosa aún va a más. La Cámara de Diputados y el Senado de la República italiana aprobaron este miércoles la nueva ley antipiratería, especialmente dirigida al fútbol, que establece que los responsables de las teleoperadoras podrán entrar un año en prisión en caso de no denunciar contenido ilegal en sus servidores.

