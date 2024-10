Oasport.it - Scherma, Federica Isola: “L’esclusione olimpica un momento difficile. Motivata per Los Angeles 2028”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), dopo la medaglia di bronzo a Tokyo 2020 nella spada a squadre, non è stata convocata per le Olimpiadi di Parigi 2024, dove è stata sostituita da Giulia Rizzi nel quartetto salito nuovamente sul podio, questa volta sul gradino più alto. Per l’azzurra la delusione andrà trasformata in ulteriore linfa verso i Giochi di Los, nei quali l’Italia dovrà presentarsi, per motivi anagrafici, per forza di cose con un quartetto differente, visto anche il ritiro di Mara Navarria, che in Francia ha disputato l’ultima gara della carriera agonistica. Come hai vissuto la mancata partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024? “La mancata partecipazione alle Olimpiadi è stata sicuramente una delusione, ho lavorato tre anni per quel, che purtroppo non è arrivato.