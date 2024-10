Scarlett Johansson rimpiange di non aver esplorato di più la storia con Occhio di Falco (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Scarlett Johansson rimpiange di non aver esplorato di più la storia con Occhio di Falco Il periodo di Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff si è concluso in Avengers: Endgame, quando l’eroe si è sacrificato per salvare l’universo. Tuttavia, in una svolta piuttosto perplessa degli eventi, due anni dopo è stato realizzato un film sulla Vedova Nera. Ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, ha colmato alcune lacune nel passato di Natasha e ha dato al MCU una nuova Vedova Nera, la Yelena Belova di Florence Pugh. Purtroppo, queste lacune non erano necessariamente quelle che i fan volevano vedere esplorate sullo schermo. Parlando con MTV UK dell’uscita di Transformers One, la Johansson ha ammesso che anche lei avrebbe voluto esplorare meglio il passato comune di Vedova Nera e Occhio di Falco. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)di nondi più lacondiIl periodo dinei panni di Natasha Romanoff si è concluso in Avengers: Endgame, quando l’eroe si è sacrificato per salvare l’universo. Tuttavia, in una svolta piuttosto perplessa degli eventi, due anni dopo è stato realizzato un film sulla Vedova Nera. Ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, ha colmato alcune lacune nel passato di Natasha e ha dato al MCU una nuova Vedova Nera, la Yelena Belova di Florence Pugh. Purtroppo, queste lacune non erano necessariamente quelle che i fan volevano vedere esplorate sullo schermo. Parlando con MTV UK dell’uscita di Transformers One, laha ammesso che anche lei avrebbe voluto esplorare meglio il passato comune di Vedova Nera edi

