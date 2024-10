Sardegna, sciarpa del Napoli rimossa dalla bacheca scolastica: è bufera (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Scalpore in Sardegna, dove un assistente scolastico è stato costretto a rimuovere la sciarpa del Napoli dalla bacheca dell’istituto. Il Napoli di questo inizio di stagione sembra essere tornato quello del terzo Scudetto. L’andamento della squadra ha reso fieri i tifosi partenopei, che mostrano la propria fede in tutto il mondo. Restando in tema, fa notizia ciò che è successo in una scuola in Sardegna. sciarpa del Napoli in bacheca: lite dirigente-funzionario a scuola Come riportato da unionesarda.it, ha fatto scalpore ciò che è accaduto in una scuola a Orosei, in Sardegna. Secondo quanto scritto dal portale Nicola Cerullo, funzionario amministrativo e tifosissimo del Napoli, è stato costretto a rimuovere dalla bacheca scolastica una sciarpa della squadra partenopea. Spazionapoli.it - Sardegna, sciarpa del Napoli rimossa dalla bacheca scolastica: è bufera Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Scalpore in, dove un assistente scolastico è stato costretto a rimuovere ladeldell’istituto. Ildi questo inizio di stagione sembra essere tornato quello del terzo Scudetto. L’andamento della squadra ha reso fieri i tifosi partenopei, che mostrano la propria fede in tutto il mondo. Restando in tema, fa notizia ciò che è successo in una scuola indelin: lite dirigente-funzionario a scuola Come riportato da unionesarda.it, ha fatto scalpore ciò che è accaduto in una scuola a Orosei, in. Secondo quanto scritto dal portale Nicola Cerullo, funzionario amministrativo e tifosissimo del, è stato costretto a rimuovereunadella squadra partenopea.

Napoli cinico e concreto in Sardegna : gli azzurri rifilano un convincente poker al Cagliari - . Gli azzurri di Conte sono riusciti a sfatare la famosa ‘maledizione di Garcia’, il tecnico francese che ha tanto inseguito. . Bisogna tornare al febbraio 2023, nella stagione del terzo scudetto con Luciano Spalletti sulla panchina, per ritrovare un Napoli con tre vittorie consecutive in ... (Today.it)

Napoli cinico e concreto in Sardegna : gli azzurri rifilano un convincente poker al Cagliari - . Gli azzurri di Conte sono riusciti a sfatare la famosa ‘maledizione di Garcia’, il tecnico francese che ha tanto inseguito. . Bisogna tornare al febbraio 2023, nella stagione del terzo scudetto con Luciano Spalletti sulla panchina, per ritrovare un Napoli con tre vittorie consecutive in ... (Napolitoday.it)

Il Napoli sorride a Cagliari : terza vittoria consecutiva. E Lukaku si conferma letale in Sardegna - Il Napoli di Antonio Conte vince ancora. E Lukaku si conferma letale in Sardegna appeared first on SportFace. L’attaccante belga è andato a segno in tutte le quattro trasferte giocate contro il Cagliari in Serie A, segnando cinque reti. The post Il Napoli sorride a Cagliari: terza vittoria ... (Sportface.it)