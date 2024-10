Oasport.it - Rugby, Quesada “Permit player fondamentali per l’Italia”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ieri a Padova si è tenuta la presentazione della Serie A Elite, il massimo campionato italiano di. Il primo appuntamento ufficiale della nuova presidenza Fir, con Andrea Duodo che ha sottolineato l’importanza del campionato domestico per ilazzurro. Un pensiero condiviso dal ct Gonzalo, che intervenendo ha evidenziato le prestazioni in queste prime settimane deinell’UnitedChampionship. “Bertaccini e Locatelli non sono stati soltanto al livello dell’URC, ma sono stati tra i migliori delle Zebre, come anche Ruffolo e Baronio. Tutti questi ragazzi sono scesi in campo con grande energia legata alla grande opportunità di giocare a livello internazionale” evidenziando come si possa rischiare di lanciare giovani, con sola esperienza in Serie A, anche a livello internazionale.