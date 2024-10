Rubano biciclette da un garage ma vengono sorpresi dai carabinieri: arrestati (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I carabinieri della stazione di Ragalna hanno arrestato di reato tre catanesi di 31, 24 e 22 anni per furto in abitazione. L'episodio è avvenuto intorno alle 9 del mattino, quando una pattuglia dei carabinieri di Ragalna, in servizio nel centro cittadino, è stata allertata dalla centrale Cataniatoday.it - Rubano biciclette da un garage ma vengono sorpresi dai carabinieri: arrestati Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Idella stazione di Ragalna hanno arrestato di reato tre catanesi di 31, 24 e 22 anni per furto in abitazione. L'episodio è avvenuto intorno alle 9 del mattino, quando una pattuglia deidi Ragalna, in servizio nel centro cittadino, è stata allertata dalla centrale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sorpresi a rubare in un appartamento, tre uomini arrestati nel Catanese - I Carabinieri della Stazione di Ragalna, nel Catanese, hanno arrestato in flagranza di reato tre uomini per furto in abitazione. (ilsicilia.it)

Sorpresi mentre caricavano nel furgone la refurtiva dopo un colpo in abitazione, arrestati - Nel quadro delle attività connesse al piano d’intensificazione dei servizi sul territorio, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, finalizzati a contrastare i fenomeni criminali maggi ... (catanianews.it)

Ragalna. Sorpresi mentre caricavano nel furgone la refurtiva: 3 arresti dei Carabinieri - Nel quadro delle attività connesse al piano d’intensificazione dei servizi sul territorio, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, finalizzati a contrastare i fenomeni criminali maggi ... (libertasicilia.it)