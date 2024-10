Roma, arrivati dal Libano 100 italiani (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 22.49 Un nuovo volo charter,organizzato dal Ministero degli Esteri, è atterrato a Roma Fiumicino con circa 100 italiani e i loro familiari provenienti dal Libano a meno di una settimana dal primo volo del 4 ottobre con 178 passeggeri. A bordo c'erano anche una ventina di cittadini europei e 37 profughi siriani, parte del programma dei Corridoi umanitari promosso da Comunità di Sant' Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche e Tavola valdese. I profughi siriani, saranno ospitati in Italia da famiglie e associazioni. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 22.49 Un nuovo volo charter,organizzato dal Ministero degli Esteri, è atterrato aFiumicino con circa 100e i loro familiari provenienti dala meno di una settimana dal primo volo del 4 ottobre con 178 passeggeri. A bordo c'erano anche una ventina di cittadini europei e 37 profughi siriani, parte del programma dei Corridoi umanitari promosso da Comunità di Sant' Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche e Tavola valdese. I profughi siriani, saranno ospitati in Italia da famiglie e associazioni.

